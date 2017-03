Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords: Event "Age of Triumph" erscheint in Kürze - 4Players.de

Mit dem Event "Age of Triumph" für das DLC " Das Erwachen der Eisernen Lords " erscheint am 28.3. das letzte Content-Update für den Multiplayer-Shooter Destiny bevor gerüchteweise Destiny 2 am 8. September 2017 erscheinen wird. Spieler können in Age in Triumph noch einmal in die alten Raids Gläserne Kammer, Crotas Ende, Königsfall und Zorn der Maschine zurückkehren, um auf dem maximalen Licht-Level neue Ornamente, Raid-Gear, legendäre Waffen und Exotics abuigreifen, die das Höchstlevel erreichen können:Letztes aktuelles Video: Age of Triumph-Launch Trailer