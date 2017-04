Statik: Rätselspiel für PlayStation VR erscheint nächst Woche; Co-Op-Modus ist enthalten - 4Players.de

Neben Little Nightmares arbeitet Entwickler Tarsier noch an einem zweiten Spiel: Statik - und beide Titel sollen in der gleichen Woche erscheinen. Statik ist ein exklusives Rätselspiel für PlayStation VR (Termin: 24. April). Ihr schlüpft in die Rolle eines Versuchskaninchens und müsst eine Reihe von Puzzles mithilfe des DualShock-4-Controllers lösen.Und obwohl das VR-Rätselspiel weitgehend für Solo-Spieler gedacht ist, wird es einen kooperativen Mehrspieler-Modus geben. David Mervik von Tarsier erklärt hierzu im PlayStation.Blog : "Wir haben ein paar unserer Single-Player-Rätsel zu kooperativen Herausforderungen ausgebaut, in denen der eine den Controller in der virtuellen Welt verwendet und der andere sein Tablet oder Smartphone in der realen Welt. Ihr beide habt unterschiedliche Teile des gleichen Rätsels und könnt es nur lösen, wenn ihr dabei redet und zusammenarbeitet. (...) Unser Hauptziel war, den Punkt zu finden, an dem sich der Single-Player sinnvoll mit einer Kooperation verbinden lies. Als üblicher Wald vor lauter Bäumen stellte sich als Antwort der gesamte Single-Player-Modus heraus. Im Spiel sollt ihr das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben - allein zu sein, aber die Kontrolle zu haben. Also kann die Lösung jeder Box zwar stressig sein, aber es gibt eine befriedigende, sofortige Reaktion auf jede Aktion - A führt zu B, C zu D und so weiter. Im Co-Op-Modus haben wir das einfach ein wenig aufgebrochen: Die Aktion findet auf der einen Seite statt, die Reaktion beim anderen. Wenn ihr 'A' macht, sieht nur euer Freund 'B'. Ihr seid zusammen in der Situation und ihr könnt auch nur zusammen rauskommen." Ein Video mit Reaktionen von Messebesuchern (PAX East) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer