Planet Alpha: Trailer stellt die rätselhafte Alien-Welt vor - 4Players.de

Publisher Team17 hat einen weiteren Trailer für Planet Alpha veröffentlicht. In dem Video kann man einen Blick auf die atmosphärische und rätselhafte Alien-Welt, die Puzzle-Elemente, die Jump-&-Run-Abschnitte und die Umgebungsmanipulation werfen. Im Verlauf des Abenteuers wird man sowohl auf außerirdische als auch auf menschliche Wesen treffen. Abgesehen von einem fließenden Tag- und Nachtwechsel (Unreal Engine 4) und einigen Ausflügen in andere Dimensionen darf man u. a. die Rotation des Planeten verändern, um Rätsel zu lösen oder Gegner zu besiegen. Auch Stealth-Mechaniken sind enthalten.Der storylastige Puzzle-Plattformer, der sich an Old-School-Genrevertretern (z. B. Another World) orientieren soll, wird in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Unlocking The Mysteries Trailer