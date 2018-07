Planet Alpha: Storylastiger Puzzle-Plattformer erscheint Anfang September auf PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Der storylastige Puzzle-Plattformer Planet Alpha , der sich an Old-School-Genrevertretern (z. B. Another World) orientieren soll, wird am 4. September 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Im Verlauf des Abenteuers wird man sowohl auf außerirdische als auch auf menschliche Wesen treffen. Abgesehen von einem fließenden Tag- und Nachtwechsel (Unreal Engine 4) und einigen Ausflügen in andere Dimensionen darf man u. a. die Rotation des Planeten verändern, um Rätsel zu lösen oder Gegner zu besiegen. Auch Stealth-Mechaniken werden geboten.Letztes aktuelles Video: Survival Trailer