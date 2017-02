Star Trek: Bridge Crew: Termin des VR-Abenteuers steht fest; Brücke der U.S.S. Enterprise (NCC-1701) ist enthalten - 4Players.de

Screenshot - Star Trek: Bridge Crew (HTCVive) Screenshot - Star Trek: Bridge Crew (HTCVive)

Ubisoft hat nicht nur angekündigt, dass Star Trek: Bridge Crew am 30. Mai 2017 für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive erscheinen wird, sondern auch bekanntgegeben, dass die Brücke der U.S.S. Enterprise (NCC-1701) aus der Original-Star-Trek-Serie enthalten sein wird. "Sie werden die Möglichkeit erhalten, an Bord der berühmten U.S.S. Enterprise und der U.S.S. Aegis zu gehen, einem brandneuen Schiff, das speziell für Star Trek: Bridge Crew erstellt wurde. Kooperativ mit bis zu vier Crewmitgliedern oder Solo als Kapitän werden Spieler in das Star Trek-Universum eintauchen, während sie ein Schiff der Sternenflotte kommandieren und Missionen abschließen, die über das Schicksal des Schiffs und seiner Crew entscheiden werden", heißt es von Ubisoft. Die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise wird im 'Fortlaufende-Reise-Modus' spielbar sein, der zufällig generierte Missionen (Solo oder Koop) bietet."Wir hatten das Gefühl, dass es gerade zum 50. Jubiläum von Star Trek wichtig sei, einen Teil des klassischen Star Trek in das Spiel einzubringen", sagt David Votypka, Sr. Creative Director bei Red Storm Entertainment. "Die Original-U.S.S. Enterprise ist solch ein ikonischer Teil der Franchise - es ist das Schiff, mit dem alles angefangen hat. Die Abenteuer und Beziehungen, die sich auf diesem Schiff abgespielt haben, sind ein wichtiger Teil der Star-Trek-Geschichte. Aus diesem Grund sind wir entschlossen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Abenteuer und Geschichten auf diesem Schiff zu erleben. Wir sind wirklich gespannt darauf, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie das erste Mal einen Fuß auf die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise setzen und Star Trek: Bridge Crew auf eine völlig neue Weise erleben. Außerdem sind wir dankbar für die Geduld der Spieler, während wir die letzten Arbeiten am Spiel vollenden, um die Star-Trek-Erfahrung zu erschaffen, die wir uns immer vorgestellt haben."Letztes aktuelles Video: Entwickler-Interview