Star Trek: Bridge Crew: VR-Abenteuer soll mehr als 40 Stunden Spielzeit bieten - 4Players.de

Jazzdude schrieb am 04.03.2017 um 14:53 Uhr

Naja nicht wirklich. Ich bin auch einer der Nörgler aus folgendem Grund: Das meiste angebotene ist schlicht den verlangten Preis nicht wert: Antiquiert, hässlich, oberflächlich, Android-Zeug. Da nutzen die Entwickler einfach "WOW-Effekt" und mangelndes Angebot aus.

Subjektive Meinungen in allen Ehren, aber Objektiv ist der VR-Markt genauso mit Schrott überflutet wie die Indiesektion in Steam.

All das scheint der Titel hier nicht zu sein, daher wäre Kritik in die Richtung auch unangebracht. Interessant wird, ob sie die Touchcontroller anständig einbauen. In den Vorschauvideos sieht das noch arg nach Controllersteuerung aus.