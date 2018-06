Ori and the Will of the Wisps: Auf 2019 verschoben; Spielszenen im Trailer von der E3 2018 - 4Players.de

Beim Xbox E3 2018 Briefing ist ein Spielszenen-Trailer aus Ori and the Will of the Wisps (deutscher Titel: Ori und der Wille der Irrlichter) gezeigt worden. Das Spiel von den Moon Studios wird neue Kampf- und Anpassungsoptionen bieten, während man eine exotische Welt erforscht, in der man auf "überlebensgroße Feinde" und herausfordernde Rätsel trifft. Ori sucht auf seinem Weg nach Verbündeten, um sein 'wahres Schicksal' zu entwirren. Der 2D-Plattformer nach Metroidvania-Vorbild wird 2019 für PC und Xbox One (exklusiv) erscheinen.Mit Ori and the Blind Forest erschien im März 2015 ein "traumhaft schöner Erkundungstrip durch einen verwunschenen Wald mit knackiger Hüpf-Action und clever versteckten Upgrades" ( zum Test ), der im darauf folgenden Jahr mit einer "Definitive Edition" erweitert und verbessert wurde.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018