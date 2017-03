Quake Champions: Anmeldung für den geschlossenen Betatest - 4Players.de

Interessierte Spieler können sich fortan für den geschlossenen Betatest von Quake Champions auf der offizielle Webseite anmelden. Der Betatest soll in den "kommenden Wochen" beginnen. Darüber hinaus findet man auf der Webseite noch Informationen zu Arenen, Waffen und Champions. In den kommenden Tagen wollen die Entwickler den ersten Champion Nyx und die erste Arena (Blood Covenant) in Videoform vorstellen.Letztes aktuelles Video: Anmeldestart für die Closed Beta