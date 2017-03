Quake Champions: id Software stellt mit Blood Covenant eine Karte vor, die an The Camping Grounds erinnert - 4Players.de

In einem kurzen Video zu Quake Champions zeigen id Software und Bethesda bewegte Bilder der Karte Blood Covenant, die an einen Klassiker aus Quake 3 erinnert: The Camping Grounds. Aktuelle Screenshots dazu gibt es außerdem in unserer Galerie Die Arena wurde um neue "Tricks und Geheimnisse" erweitert, während der lange Sprung zum Raketenwerfer, die Position der Quad-Damage sowie die markanten Säulen auch Teil der neuen Karte sind.Quake Champions wird von id Software in Zusammenarbeit mit Saber Interactive entwickelt, das u.a. an Halo: The Master Chief Collection und dem eingestellten Halo Online gearbeitet hat. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite für den geschlossenen Betatest anmelden, der in den "kommenden Wochen" beginnen soll.Letztes aktuelles Video: Karten-Vorstellung Blood Covenant