Quake Champions: Free-to-play oder Paketkauf mit allen Champions, Runen-Herausforderungen und Beutekisten - 4Players.de

Liesel Weppen schrieb am 11.03.2017 um 12:31 Uhr

So verstehe ich das auch, aber das Fragezeichen dahinter ist wirklich ganz groß.

In PVP-Spielen nervt mich dieses Skillzeug schon ordentlich, weil eigentlich sollte es da um den Spielerskill gehen, nicht darum wer schon höher gelevelt ist und mehr Perks hat. Ich bevorzuge da einfach Spielergleichheit, so wie das auch früher schon war mit Quake 3, Unreal und Konsorten. Wobei eine Handicapfunktion schon ganz praktisch ist um arg unterschiedliche Playerskills ausgleichen zu können. Das sollten dann allerdings keine Perks sein, sondern generische Sachen wie weniger Leben, macht weniger Schaden, etc. Das muss dann aber auch nicht erspielt werden, sondern kann individuell für jedes Match freiwillig eingestellt werden. So wie das eben in Quake 3 schon ging.