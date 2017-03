Quake Champions: Anarki: Transhumaner Punk mit Health Injection und Hoverboard - 4Players.de

Mit Anarki ist ein weiterer spielbarer Champion aus Quake Champions vorgestellt worden. Der "transhumane Punk" dürfte noch aus Quake 3 Arena bekannt sein und hat erneut sein Hoverboard im Gepäck. "Er ist laut, verrückt, bringt ein gewisses 90er-Jahre Flair mit ... und tickt nicht ganz richtig. Damit ist er genau das Gegenteil von Scalebearer, dem derben, galaktische Kriegsherren, der alles plündert", schreiben die Entwickler.Seine aktive Fähigkeit ist Health Injection: "Zu viel Schaden erlitten? Dann haben Sie Glück, denn Anarki kennt sich bestens aus mit verschiedenen leistungssteigernden ... Mittelchen. Setzen Sie die aktive Fähigkeit Health Injection ein, um Anarki in der Hitze des Gefechts schnell zu heilen." Seine passive Fähigkeit ist das Hoverboard: "Er ist ohnehin schon einer der schnellsten Champions im Spiel, aber das Hoverboard ermöglicht es ihm, mit Strafe-Jumps noch an Geschwindigkeit zuzulegen, um in einem Affenzahn durch die Arenen zu jagen. Mit der passiven Fähigkeit seines Hoverboards ist er darüber hinaus in der Lage, seine Flugbahn besser zu steuern und in der Luft abrupt zu wenden, womit er seine Gegner verfolgen oder denen entgehen kann, die es wagen, ihm über ein Jump Pad zu folgen." Seine Startwerte lauten: Gesundheit: 75; Rüstung: 25; Geschwindigkeit: 320.Interessierte Spieler können sich unter www.quake.com für die Closed-Beta-Phase von Quake Champions anmelden. Der Betatest wird am 6. April 2017 für die erste Gruppe von Testern beginnen.