Quake Champions: Rasantes Spielszenen-Video aus der Arena mit Anarki - 4Players.de

Saber Interactive und Bethesda haben einen Spielszenen-Trailer mit "ungeschnittenen Gameplay-Aufnahmen" aus dem rasanten Multiplayer-Arena-Shooter veröffentlicht. Durch die Arena hüpft und ballert "ZeRo4" als Anarki. Der Charakter Anarki gehört zu den schnellsten Champions im Spiel. Sein Hoverboard (passive Fähigkeit) ermöglicht es ihm, mit Strafe-Jumps weiter an Geschwindigkeit zuzulegen. Mit der aktiven Fähigkeit "Health Injection" kann sich Anarki in der Hitze des Gefechts schnell selbst heilen. Der geschlossene Betatest von Quake Champions wird am 6. April 2017 mit der ersten Gruppe von Testern starten.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer