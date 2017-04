Quake Champions: Slash skatet durch die Arena - 4Players.de

Bethesda hat mit Ex-Eiskunstläuferin Slash einen weiteren Charakter für Quake Champions vorgestellt. Die Skater-Königin (zum Charakter-Profil ) sei schnell, dreist und für fähige Fragger extrem effektiv. Weiter heißt es: "Ihre Fähigkeit Plasma Trail bestraft alle, die ihr zu dicht auf den Fersen sind. Sie erlaubt ihr auch, Power-ups strategisch geschickt und für den Gegner tödlich zu sichern. Ihre Skates machen sie schnell und beweglich, was sich auch im Manövrieren um Ecken mit ihrer passiven Fähigkeit Crouch Slide zeigt." Slash wird in der am 6. April 2017 startenden Closed Beta (zur Anmeldung ) spielbar sein. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Slash Champion