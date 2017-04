Quake Champions: Roboter Clutch im Trailer - 4Players.de

Mit Clutch ist ein weiterer spielbarer Champion aus Quake Champions vorgestellt worden. Der ehemalige Bergbauroboter kann mit seiner aktiven Fähigkeit "Barrier" nahe Verbündete und sich selbst beschützen, während die passive Fähigkeit "Still Defense" gegen anstürmende Champions hilft.Seine aktive Fähigkeit ist Barrier: "Ob Sie sich in Team-Spielen befinden oder im Deathmatch die eigene Haut retten wollen, Clutchs aktive Fähigkeit Barrier blockt für kurze Zeit gegnerische Angriffe. Dieses große Kraftfeld beschützte ursprünglich Organische und Minenausrüstung in den Tunneln der Bergwerke, in der Arena dient es nun als mächtige Verteidigung gegen andere Champions." Seine passive Fähigkeit ist Still Defense: "Ein aggressiver, raketenverrückter Springteufel stürmt gerade auf Sie zu? Mit Still Defense, der passiven Fähigkeit von Clutch, können Sie einfach den Kopf einziehen und erleiden 20% weniger Schaden, wenn Sie gehen oder still stehen. Zusätzlich steigt Ihre Geschwindigkeit stetig an, wenn Sie vorwärts stürmen, ohne die Richtung zu wechseln." Seine Startwerte lauten: Gesundheit: 150; Rüstung: 50; Geschwindigkeit: 320-360-400.Quake Champions befindet sich derzeit in der geschlossenen Betatest-Phase (zur Anmeldung ).Letztes aktuelles Video: Clutch Champion