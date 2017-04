Quake Champions: Karten-Vorstellung: Ruins of Sarnath - 4Players.de

Bethesda stellt die Karte "Ruins of Sarnath" aus Quake Champions im folgenden Trailer näher vor. Die Entwickler schreiben: "Der Zahn der Zeit nagte lange an den Ruins of Sarnath und die Natur hat bereits viel wieder zurückgefordert - sattgrüne Ranken winden sich um die Trümmer dieses uralten Tempels. Heute, Äonen nachdem sie aus der bodenlosen Schwärze der Traumlande aufgestiegen sind, werden die Ruins of Sarnath zu einem blutgetränkten Schlachtfeld, auf dem Champions aus der Wachwelt bis zum Tode kämpfen. (...) Von der schweren Rüstung im Kanal bis hin zur Railgun in der Zisterne - diese Arena ist für erbarmungslosen Wettkampf ausgelegt. Außerdem hat das (...) Auge von Cthalha unablässig den Quad Damage und die Schutz-Power-ups im Blick." Die Karte gehört zu den Arenen, die momentan im Rahmen der Closed Beta von Quake Champions spielbar sind. Die Anmeldungsphase auf www.quake.com läuft noch.Letztes aktuelles Video: Ruins of Sarnath Karten-Vorstellung