Quake Champions: Held Strogg, neue Arena und eSports-Pläne - 4Players.de

Neuer Champion - Strogg: Halb Militärmetall, halb verrottendes Fleisch, komplett rasend vor Wut: Der größte Gegner aus Quake II und Quake 4 ist zurück und kämpft darum, aus den Traumlanden zu entkommen, um seinen gnadenlosen Kriegsherrn Makron zu kontaktieren. Spieler können auch die Kontrolle über Stroggs Begleiter Peeker übernehmen, eine fliegende Drohne, die mit Bomben um sich wirft. Gefraggte Gegner werden zu einem nahrhaften Brei namens Stroyent verarbeitet, die 25 HP wiederherstellt, aber trödeln ist nicht - auch andere Stroggs können diese Leckerei aufheben.

Neue Arena - Awoken: In der neuen Arena, die diesen Monat erscheint, finden sich Spieler in einem nebligen Labyrinth aus tropischen Ruinen wieder. Diese von Ranken überwucherte Arena ist in den Modi Deathmatch, Team Deathmatch, Duell, 2v2 und Instagib spielbar. Bleibt wachsam und am Leben, Champion.

Im April wird Quake Champions mit dem Helden "Strogg" und der Arena "Awoken" erweitert.Dieses Jahr sollen zwei große und zwei kleinere Turniere für professionelle Teilnehmer sowie einige zusätzliche Online-Events veranstaltet werden."Das erste Turnier findet auf den Dreamhack Tours im Mai statt - dabei geht es um ein Gesamtpreisgeld von 50.000 Dollar. Zum ersten Mal in der Geschichte von Quake gibt es kein Qualifikationsturnier – alle Spieler, die das Event besuchen, können sich für das Turnier registrieren und um den Titel kämpfen ( Details ). Im August findet auf der QuakeCon 2018 die QuakeCon Open statt, auf der PGL im Oktober ist ein kleineres Turnier geplant und zum Abschluss steht das Quake Champions Invitational auf der Dreamhack Winter im Dezember an. Zudem beginnt die Collegiate Star League im Juni mit Quake Champions-Turnieren. Jeweils wöchentlich und monatlich finden Online-Turniere im Rahmen der ESL Go4 League und der Quake Champions Open League statt, bei denen es um unterschiedlich große Preisgelder geht.""Quake Champions ist derzeit in der Early-Access-Phase auf Steam und über Bethesda.net erhältlich. Spieler können sich durch den Kauf des Champions Packs oder Scalebearer Packs sofort ins Spiel stürzen. Das Champions Pack enthält alle aktuellen und zukünftigen Champions sowie weitere exklusive Spiel-Boni, das Scalebearer-Pack beinhaltet zwei Champions und weitere Boni."Letztes aktuelles Video: Strogg Peeker Trailer