Quake Champions: Free-to-play-Probewoche gestartet - 4Players.de

Bis zum 17. Juni kann Quake Champions von Bethesda Softworks kostenlos ausprobiert werden. Der Shooter befindet sich aktuell in der Early-Access-Phase. Die Free-to-play-Version kann zum Beispiel bei Steam runtergeladen werden."Die Free-to-play-Version von Quake Champions enthält alle Spielmodi und Karten, die zum jetzigen Zeitpunkt im Early Access verfügbar sind, sowie den Champion Ranger. (Hinweis: Die Free-to-Play-Version von Quake Champions beinhaltet nicht das Champions Pack, das alle jetzigen und zukünftigen Champions sowie individualisierbare Spielersuche (...) enthält. Nach eurem ersten Match in der F2P-Probewoche könnt ihr Quake Champions direkt weiterspielen - auch nachdem das Event vorbei ist. Außerdem haben wir für euch Fragger-Frischlinge kürzlich einige Verbesserungen an Quake Champions vorgenommen: Dazu gehören verbesserte Spielersuche, Tutorials und mehr, um euch den Einstieg in die Arena zu erleichtern und den Spaßfaktor zu erhöhen", schreibt der Hersteller. Einen Einsteiger-Guide haben die Entwickler ebenfalls veröffentlicht ( zum Guide ).Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer