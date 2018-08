Quake Champions: Dauerhaft auf Free-to-play umgestellt; Ausblick auf die Zukunft - 4Players.de

"Drei Champions

Vier Modi, darunter die Rückkehr von Capture the Flag (CTF) und der neue Modus Slipgate

Verbesserter Spielerfortschritt und Belohnungen

Neue Waffen, Skins, Protzgegenstände und mehr

Verbesserungen und Anpassungen an Spielersuche und Bot-Spielen"

"Neuer Champion - Death Knight: Ein alter Bekannter für Quake-Fans. Der Death Knight aus Quake 1 feiert seine Rückkehr und entfesselt seine schrecklichen pyromanischen Kräfte nun auch in den neuen Arenen. Aktive Fähigkeit: Flame Strike. Der Death Knight schwingt sein mächtiges Schwert und schleudert drei Feuerbälle, die den Boden in Brand stecken - und sämtliche Gegner, die sich in der Flugbahn der Projektile aufhalten. Wird die Fähigkeiten-Taste ein zweites Mal gedrückt, verschmelzen die zwei äußeren Feuerbälle zu einem großen und fügen konzentrierteren Schaden zu. Passive Fähigkeiten - Die Vorliebe des Death Knights für alles Feurige füttert seine zwei passiven Fähigkeiten: Forged Skin macht ihn immun gegen Feuerschaden und schützt ihn damit gegen andere Death Knights, und Charring hüllt seinen Gauntlet in Flammen, was bei im Nahkampf getroffenen Gegnern fortlaufenden Feuerschaden verursacht.

Soundtrack: (...) Quake Champions [hat] jetzt einen vollkommen neuen, rasanten Soundtrack erhalten, der die ultimative Untermalung für die erbittertsten Matches darstellt.

Benutzerdefinierte Spiele mit Bots: Zusätzlich zu den Verbesserungen an Verhalten und Treffererkennung der Bots haben Spieler nun neue Möglichkeiten, gegen diese gar nicht so dummen Trainings-Dummys anzutreten. Ab sofort können Spieler einzelnen Bots eigene Schwierigkeitsstufen zuweisen. Ob Sie Matches mit unterschiedlich fähigen KIs anpassen oder Ihre Fähigkeiten mit Albtraum-Einstellungen auf die Probe stellen – diese neuen Bot-Features helfen Ihnen dabei, richtig schnell richtig gut zu werden!

Neuer Modus - Team Death Match (TDM) gegen Bots: Spieler können nun auch außerhalb der benutzerdefinierten Spiele gegen Bots antreten. TDM gegen Bots wirft vier menschliche Spieler in den Kampf gegen vier KI-Gegner, wodurch Teams und Spieler Zusammenarbeit sowie Strategien erlernen und so ihre Fähigkeiten in der Gruppe verbessern."

Passend zur QuakeCon 2018 hat Bethesda Softworks bekanntgegeben, dass Quake Champions fortan kostenlos spielbar sein wird. Die Free-to-play-Version ist über den Bethesda Launcher oder auf Steam verfügbar, und zwar dauerhaft. Alle Spieler, die sich bis 12. August anmelden, erhalten als Bonus einen limitierten Skin für die Heavy Machine Gun (QuakeCon-Orange).In der Free-to-play-Version sind zwei Champions enthalten (Ranger und Scalebearer). Weitere Champions können die Spieler gegen Echtgeld kaufen oder mit Belohnungen (im Spiel) freischalten. Darüber hinaus kann man das Champions Pack für knapp 30 Euro erwerben (aktuell 20 Euro), das alle 14 aktuellen Champions, zusätzliche Belohnungen und alle zukünftigen Champions umfassen wird.Dennoch bleibt der Arena-Shooter weiterhin im Early Access und soll ständig weiterentwickelt werden. Erst kürzlich ist ein großes Inhaltsupdate erschienen, das neben dem Death Knight (Champion) auch neue Möglichkeiten umfasste, mit Bots zu spielen."Im Lauf unseres Free-to-Play-Tests auf der E3 haben mehr als eine Million Spieler ihre Fähigkeiten bei Quake Champions auf die Probe gestellt. Das Feedback unserer Community hat uns sehr geholfen, es bis hierher zu schaffen - zur Veröffentlichung der kostenlosen Version für alle", so Tim Willits, Studio Director bei id Software. "Quake Champions enthält das mitreißende Gameplay und die skill-basierte Action, die die Fans seit Jahrzehnten lieben, bietet jedoch auch spannende neue Ideen und Elemente. Und nun kann jeder diesen großartigen Titel kostenlos spielen. Es gibt außerdem wohl keinen besseren Ort zur Veröffentlichung der kostenlosen Version von Quake Champions als die QuakeCon. Immerhin versammeln sich hier neben tausenden unserer größten Fans auch die besten FPS-Spieler weltweit, um an einem der größte eSports-Turniere der Welt teilzunehmen."Außerdem hat id Software die Roadmap enthüllt, damit die Spieler wissen, was sie in den kommenden Monaten erwartet. Zusätzlich zu den üblichen Leistungsverbesserungen und anderen monatlichen Anpassungen hat das Team folgende Features in Planung:Das Update (aus der letzten Woche) umfasste:Im Zuge der QuakeCon 2018 werden alle Titel von Bethesda Softworks auf allen Plattformen mit Rabatt angeboten, zum Beispiel The Elder Scrolls Online (auch Sommerset), Skyrim, Fallout 4, Doom, Prey (+ Mooncrash), Wolfenstein, Dishonored und The Evil Within.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer