Quake Champions: Dezember-Update: Fortschrittssystem wird überarbeitet, Battle Pass und Capture-the-Flag-Modus - 4Players.de

"Je mehr gespielt wird, desto mehr Belohnungen

Sowohl Spieler der kostenlosen Version als auch Nutzer des Battle Pass erhalten Skins, Shader, Protzgegenstände, Symbole, Namensplaketten, Währung und Beutekisten. Battle-Pass-Nutzer erhalten mehr Belohnungen, darunter etliche Gegenstände, die komplett neu im Spiel sind.

Jede Season bietet ein 100-stufiges Progress-System, das bis zum Anschlag mit Belohnungen gefüllt ist.

Battle-Pass-Nutzer erhalten ein zusätzliches Bonusitem, das direkt freigeschaltet wird.

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen sind sowohl bei der Battle Pass- als auch der kostenlosen Variante verfügbar, aber die Battle Pass-Version bietet zusätzliche wöchentliche Herausforderungen, um mehr Währung und Belohnungen zu bekommen."

Das Dezember-Update für Quake Champions wird das Fortschrittssystem überarbeiten und einen 100-stufigen Battle Pass sowie den Capture-the-Flag-Modus (CTF) mit der neuen Karte Citadel einfügen.Über die Veränderungen am Fortschrittssystem und den Battle Pass schreiben die Entwickler: "Die Community hat nach Änderungen an Fortschritt und Belohnungen gefragt, und das Dezember-Update bietet beides. Spieler finden ein komplett neues System für den Aufstieg und den Erhalt von kostenlosen bzw. Premium-Belohnungen. Darüber hinaus erhalten jetzt alle Spieler einen besseren Überblick darüber, was sie erreichen können. Das neue System bietet Spielern einen kostenlosen Weg, um Belohnungen zu erhalten sowie einen optionalen Premium Battle Pass, der noch mehr, exklusive Items freischaltet. Spieler können Belohnungen dadurch erhalten, dass sie in den Arenen leveln."Details:Den Battle Pass in Quake Champions gibt es für 1.000 Platin. Eine Saison soll drei Monate dauern. Die Einführung des Battle Pass bringt weitere Änderungen an der Ingame-Wirtschaft mit sich, wie etwa das Entfernen von Rucksäcken und Truhen, zusammengelegte Währungen und mehr. Die Details zu den Änderungen findet ihr hier Champion-Fortschritt: "Zusätzlich zum Fortschritt mit dem Battle Pass, mit dem sich Spieler Belohnungen sichern können, haben sie jetzt auch die Möglichkeit, besondere Champions aufsteigen zu lassen. Dazu müssen sie verschiedene Herausforderungen im Spiel abschließen. Sowohl der Abschluss wöchentlicher Herausforderungen als auch der Aufstieg im Battle Pass belohnen den Spieler mit Splittern: Eine Währung, mit der individuelle Gegenstände für den jeweiligen Champion freigeschaltet werden können. Das System gewährt Spielern noch mehr Belohnungen und - was noch wichtiger ist - gibt ihnen die Freiheit, den Champion auszuwählen, auf den die Belohnungen angewendet werden."Letztes aktuelles Video: Battle Pass