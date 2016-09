Forza Horizon 3: Entwickler über die halsbrecherischen Stunts und Möglichkeiten - 4Players.de

Im Video zum Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3 spricht Creative Director Ralph Fulton über die Entstehung der halsbrecherischen Stunts. Dem Team sei es wichtig gewesen möglichst spektakuläre unrealistische Aktionen ins Spiel zu bringen. Als Highlight bezeichnet er, dass gegnerische Fahrzeuge von einem Helikopter in die Luft gebracht werden können.Letztes aktuelles Video: The Making of Gymkhana NINE