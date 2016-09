Forza Horizon 3: "Expansion Pass" mit zwei Add-ons angekündigt - 4Players.de

Neben dem bereits vorgestellten "Autopass", der einzeln für 29,99 Euro erhältlich oder in der Ultimate-Edition des Spiels enthalten ist, haben Playground Games und Microsoft Game Studios im Xbox Wire noch einen "Expansion Pass" für Forza Horizon 3 angekündigt. Dieser "Erweiterungspass" wird 34,95 Dollar kosten und Zugriff auf zwei Add-ons bieten. Die erste Erweiterung soll noch in diesem Jahr an den Start gehen. Das zweite Add-on wird später folgen. Käufer der "Ultimate Edition" müssen den "Erweiterungspass" ebenfalls kaufen, erhalten aber bis zum Ende des Jahres einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent auf den Kaufpreis. Zu den Inhalten der Erweiterungen wollen sich die Entwickler demnächst äußern; spekuliert wird jedenfalls über ein Porsche-DLC. Forza Horizon 3 wird ab dem 27. September 2016 für PC und Xbox One erhältlich sein. Käufer der Ultimate Edition dürfen bereits Australien unsicher machen. Den ersten Teil unseres Tests findet ihr hier. Produktbeschreibung Car-Pass / Autopass: "Erhalten Sie zum Vorzugspreis ein halbes Jahr lang jeden Monat ein Autopaket. Mit dem Autopass für Forza Horizon 3 haben Sie immer sofort Zugriff auf die aktuellsten und besten Autos von Forza Horizon 3. Ab Oktober 2016 erhalten Sie mit dem Autopass Zugang zu sechs monatlich erscheinenden Autopaketen (à 7 Autos). Das macht insgesamt 42 fantastische Autos zum Sammeln, Fahren und Gestalten zu einem Vorzugspreis."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer