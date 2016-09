Forza Horizon 3: Trailer zum "Motorsport All-Stars - Autopaket" - 4Players.de

TaLLa schrieb am 01.10.2016 um 11:58 Uhr

Horizon 3 hat einen riesen Fuhrpark, man ist einfach nicht von den DLCs abhängig. Ich hab mir damals für Forza 3 alle Autopacks gekauft als sie im Angebot waren, am Ende hab ich kaum eines der Autos gebraucht. Die wecken damit den Sammlerinstinkt, dass man sie haben muss. Aber ich denke außer Porsche und vielleicht einem wirklich außergewöhnlichen Pack, würde ich wie schon in den Forza nach 3 drauf verzichten und nicht groß was vermissen.