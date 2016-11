Forza Horizon 3: Erweiterung bringt den Winter nach Australien - 4Players.de

Während das Alpine Stars Car Pack mit sieben weiteren Fahrzeugen bereits erhältlich ist ( wir berichteten ), werkelt man bei Turn 10 und Playground Games offenbar an einer ersten großen Erweiterung für das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3. Bei der kurzen Vorstellung auf der offiziellen Webseite Forzamotorsport.net bekommt man bereits einen ersten Eindruck, wohin die Reise geht: Der Winter kommt auch nach Australien! Man darf also mit viel Schnee und glatten Straßen für die erste Expansion rechnen. Microsoft will einen Forza Horizon 3 Expansion Pass für knapp 35 Dollar anbieten, in dem zwei zukünftige Erweiterungen enthalten sein werden. Besitzer der Ultimate Edition erhalten einen Preisnachlass von 10 Dollar, falls sie noch in diesem Jahr zuschlagen.Letztes aktuelles Video: AlpineStars-Car-Pack