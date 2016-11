Forza Horizon 3: PC-Demo erhältlich, HDR-Update auf Xbox One - 4Players.de

Mit Verspätung ist jetzt auch für PC-Spieler mit Windows 10 eine Demo des Arcade-Rennspiels Forza Horizon 3 erhältlich , bei der man in den Fahrspaß beim Rasen durch die offene Welt von Australien hineinschnuppern darf. Ein Nutzer im NeoGAF-Forum wies auf die Veröffentlichung hin und merkt darüber hinaus an, dass die Demo für Xbox One nach einem Update auch um eine HDR-Unterstützung ergänzt wurde.Auf der Konsole boten Microsoft, Playground Games und Turn 10 bereits im Vorfeld der Veröffentlichung eine Anspiel-Version an. Forza Horizon 3 erschien am 27. September als einer der ersten Titel mit Xbox Play Anywhere und erreichte im Test eine Wertung von 89 Prozent.Letztes aktuelles Video: AlpineStars-Car-Pack