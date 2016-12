Forza Horizon 3: Schnee, Eis und Berge: Erweiterung "Blizzard Mountain" veröffentlicht - 4Players.de

Für Forza Horizon 3 ist die Erweiterung "Blizzard Mountain" veröffentlicht worden. Die "Expansion" ist separat für 19,99 Euro oder als Teil des Forza Horizon 3 Expansion Pass verfügbar. Besitzer der Ultimate Edition bekommen einen Nachlass von zehn Euro für den Expansion Pass, wenn dieser vor dem Ende des Jahres 2016 gekauft wird.Geboten wird die Kampagne "König des Berges" mit mehr als 50 Events sowie Challenges in neuen Modi wie Hill Climb, Descent oder Blizzard. Es geht also u. a. darum, den Berg (möglichst zügig) zu bezwingen. Außerdem darf man an Events wie "Bucket List Blueprint" sowie "Rivals" teilnehmen und 28 neue Xbox Live Achievements freischalten."Blizzard Mountain ist ein Paradies für Liebhaber schneller Autos, voll von abenteuerlichem Terrain und herausfordernden Streckenverhältnissen. Neue Gebiete wie ein Schnee-Park für Extremsportler und ein weitläufiger gefrorener See machen die Erweiterung zum frostigen Spielplatz für dein Fahrzeug. Nicht zu vergessen sind die zerstörbaren Bonus Boards, wunderschöne Aussichtsplattformen und ein versteckter Scheunenfund (Fahrzeug)."Mit dem Add-on kommen sieben Fahrzeuge ins Spiel: 2016 Ford Gymkhana 9 Focus RS RX, 1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck, 1975 Lancia Stratos HF Group 4, 1985 Lancia Delta S4 Group B, 2016 Nissan Titan Warrior Concept, 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck und 2016 Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car.Letztes aktuelles Video: Blizzard Mountain Expansion