Forza Horizon 3: "Januar Car Pack" bringt falsche Version unters PC-Volk; viele DLC-Fahrzeuge enthüllt - 4Players.de

Im Zuge der Veröffentlichung des "Januar Car Packs" ist eine "falsche Version" von Forza Horizon 3 unters PC-Volk gebracht worden. Dadurch musste das Rennspiel erneut runtergeladen werden (53 GB). Die besagte Version (endet auf .37.2) scheint eine unverschlüsselte Debug-Version zu sein, in der alle Fahrzeuge verzeichnet sind, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen und noch nicht angekündigt wurden. Interessierte Forza-Spieler können sich die entdeckten Fahrzeuge hier oder hier anschauen. Turn 10 hat in der Zwischenzeit reagiert und diese fehlerhafte Version wieder entfernt. Die korrekte Versionsnummer des Rennspiels soll auf .35.2 enden. Ist dies nicht der Fall, soll es deinstalliert und neu runtergeladen werden. Neue Speicherstände, die mit der fälschlicherweise veröffentlichten Version erstellt wurden, funktioniert nicht mehr.Letztes aktuelles Video: Blizzard Mountain Expansion