Forza Horizon 3: Der Regalia aus Final Fantasy 15 wird den Fuhrpark erweitern - 4Players.de

Der fahrbare Untersatz von Noctis und seinen Kumpanen aus Final Fantasy 15 , der Regalia, wird demnächst den Fuhrpark von Forza Horizon 3 erweitern . Das Fahrzeug wird kostenlos für diejenigen verfügbar sein, die Forza Horizon 3 auf Xbox One oder PC (Windows 10) und/oder Final Fantasy 15 auf Xbox One bis zum 1. August 2017 gespielt haben.Forza-Horizon-3-Spieler erhalten das Fahrzeug über den Ingame-Nachrichtendienst. Final-Fantasy-15-Spieler erhalten einen Code über Xbox Live. Das Fahrzeug wird bei Forza Horizon 3 ungefähr 21 Fuß (6,4 Meter) breit sein. Der 7,2-Liter-Motor soll 536 PS auf die Straße bringen.Letztes aktuelles Video: Introducing the Regalia