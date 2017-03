Nex Machina: PC-Umsetzung des Twin-Stick-Shooters von Housemarque bestätigt - 4Players.de

Explosive twin-stick arcade shooter gaming at its finest

Over 100+ challenging levels in 5+ different intense worlds

Secret paths, levels and humans

Deep scoring system, rich metagame and replayability

Specially tailored feats and achievements

Community and friend leaderboards

Unlockables and player profiles

Next gen signed distance field (SDF) ray-tracing and morphing tech

Voxel driven, significantly reworked version of the Housemarque engine

Housemarque ( Resogun Matterfall ) wird Nex Machina auch für PC veröffentlichen. Es ist das erste PC-Spiel des Entwicklers seit Supreme Snowboarding (1999), abgesehen von der Umsetzung von Outland vor drei Jahren. Obgleich die Steuerung primär auf Controller (Stichwort: Twin Stick) ausgelegt sein wird, soll die Maus-und-Tastatur-Kombination ebenfalls unterstützt werden. Sie würden gerade am Feintuning der Steuerung arbeiten, heißt es in der Pressemitteilung. Auch NVIDIA würde bei der PC-Umsetzung mithelfen. Ein konkreter Releasetermin für den explosiven Top-Down-Shooter wurde nicht genannt, aber Housemarque deutete an, dass sie den Sommer 2017 (PC und PS4) im Blick hätten.Letztes aktuelles Video: PC-Ankündigung