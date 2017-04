Nex Machina: Saison-Struktur, Herausforderungen und Replay-Modus - 4Players.de

Housemarque hat sich zur Saison-Struktur, zu den Herausforderungen und zum Replay-Modus von Nex Machina geäußert. Mikael Haveri erklärte im PlayStation.Blog zunächst die Saison-Struktur des Twin-Stick-Shooters: "Neben der Kernspiel-Erfahrung wie Standard-Arcade- und Level-Modi wollten wir eine kompetitivere Umgebung für unsere Spieler erschaffen. Die Saisons dauern eine gewisse Zeit (Wochen oder Monate), in der ihr die Möglichkeit habt, Ränge, Erfahrungspunkte sowie Season Coins zu erlangen und euch mit Freunden oder den Top-Spielern der Leaderboards zu messen. Saisons besitzen zudem ihr eigenes Set an verschiedenen Herausforderungen, die eure Gameplay-Erfahrung viel Skill-basierter und langlebiger gestalten."Die Herausforderungen beschreibt er folgendermaßen: "Das Spiel ist so strukturiert, dass alle definierenden Schlüsselelemente fürs Gameplay grundsätzlich in den sogenannten Game Rules gelistet sind. Diese werden gemischt und zusammengefügt, um etwas unterschiedliche Spielerfahrungen zu erschaffen. Ein Beispiel ist die Spielgeschwindigkeit, die doppelt so schnell eingestellt werden kann, um zu testen, wie lang ihr überleben könnt; oder ihr sucht die Herausforderung mit Enemy Revenge Bullets - das bedeutet, dass alle Feinde jene Bullets spawnen, um eine neue Schicht an reaktivem Gameplay zu schaffen."Ein konkreter Releasetermin für Nex Machina wurde nicht genannt, aber Housemarque deutete an, dass sie den Sommer 2017 (PC und PS4) im Blick hätten.Letztes aktuelles Video: Saison-Struktur Herausforderungen und Replay-Modus