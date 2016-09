Gwent: The Witcher Card Game: Kill the Servers: Stresstest angekündigt - 4Players.de

Noch vor dem Start der geschlossenen Beta von Gwent: The Witcher Card Game (Start am 25. Oktober auf PC und Xbox One) unterzieht CD Projekt RED die Server-Infrastruktur einem Stresstest. Die Testläufe der Marke "Kill the Servers" finden am 23. September (17:00 bis 21:00 Uhr) und 27. September (20:00 bis 0:00 Uhr) statt. Dabei handelt es sich um eine inhaltlich unvollständige Version des Spiels, die lediglich für Performance-Analysen bereitgestellt wird. Wer dennoch reinschauen möchte, kann sich hier anmelden . Ein Hinweis: Bei diesem Test kann es zu technischen Problemen kommen, die die Spielerfahrung nachhaltig beeinflussen.Letztes aktuelles Video: Teaser zur Beta