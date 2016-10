Gwent: The Witcher Card Game: Geschlossener Betatest startet morgen auf PC und Xbox One (inkl. Crossplay) - 4Players.de

DEMDEM hat geschrieben: Alles in allem bin ich ehrlich erstaunt, dass Blizzard bis heute noch nicht versucht hat Hearthstone auch auf Konsole zu bringen.

Was? Es gibt Hearthstone nicht für Konsole? Ich war bisher immer der Meinung das gäbe es schon längst xD@TopicIch hab während des spielens von Witcher 3 nie auch nur eine Runde Gwent gespielt, hatte immer irgendwie anders zu tun als ein Kartenspiel in einem RPG zu spielen^^ Aber ich habe doch schon von einigen gehört, die Gwent sehr gut fanden und sich deswegen auf das "Standalone" Spiel sehr freuen.Prinzipiell finde ich aber auch nicht wirklich gefallen an virtuellen Sammelkarten-Spielen: wieso genau kann ich nicht sagen (Hearthstone hab ich glaube so 10-15h gespielt) aber da ich mich nach dem lesen von 4 oder 5 Witcher Büchern und dem Spielen von Witcher 3 jetzt etwas im Universum auskenne, wäre Gewnt wohl meine erst Wahl wenn ich es noch mal probieren würde^^