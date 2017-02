Gwent: The Witcher Card Game: Nilfgaard-Fraktion erweitert die geschlossene Beta - 4Players.de

CD Projekt RED hat die (geschlossene) Betaversion von GWENT: The Witcher Card Game mit der spielbaren Nilfgaard-Fraktion erweitert. "Mit dem Schwerpunkt auf Kontrolle und Spionage bringt Nilfgaard einen neuen Stil ins Spiel, dazu gehören eine ganze Reihe zusätzlicher Spielmechaniken wie das Aufdecken gegnerischer Karten, Einfluss auf die Reihenfolge der vom Gegner gespielten Karten, unloyale Einheiten und noch einiges mehr."Das damit verbundene Update umfasst über 60 neue Karten, darunter auch fraktionspezifische Karten für die Nördlichen Königreiche, Scoia'tael, Skellige und Monster sowie neutrale Karten, die von jeder Fraktion genutzt werden können. Außerdem haben die Entwickler diverse Verbesserungen und viele Balance-Veränderungen vorgenommen (siehe Change-Log ). GWENT befindet sich derzeit in der geschlossenen Betaphase für PC und Xbox One. Am Betatest interessierte Spieler können sich hier anmelden Letztes aktuelles Video: Nilfgaard