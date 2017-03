Gwent: The Witcher Card Game: Technik-Betatest auf der PS4 am Wochenende - 4Players.de

Am kommenden Wochenende wird ein technischer Betatest von GWENT: The Witcher Card Game auf der PlayStation 4 stattfinden . Spieler, die das digitale Kartenspiel von CD Projekt RED auf ihrer PlayStation 4 ausprobieren wollen, können am Freitag (31. März) um 19:00 Uhr loslegen. Der Betatest wird am Montag (3. April) um 8:00 Uhr beendet. Während dieser Zeit können Spieler ihre eigenen Decks erstellen, das Tutorial spielen und online Duelle austragen. Das Spiel wird im PlayStation Store zum (kostenlosen) Download angeboten. Ein PlayStation-Plus-Abonnement ist für die Teilnahme an der technischen Beta nicht erforderlich. Die technische Beta ist in Europa sowie Nord- und Süd-Amerika verfügbar. Nachdem die technische Beta beendet ist, werden die Konten der technischen Beta gelöscht. Die technische Beta ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch, brasilianisches Portugiesisch, Spanisch, lateinamerikanisches Spanisch, Italienisch und Polnisch.Letztes aktuelles Video: Nilfgaard