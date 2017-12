Die Deckschmiede und die Sammlung wurden zusammengelegt und überarbeitet.

Die Benutzeroberfläche des Spielersuche-Bildschirms wurde überarbeitet.

Das Hauptmenü wurde ein wenig umorganisiert.

Der Mulligan-Bildschirm wurde überarbeitet und aktualisiert.

Der Profilkartenauswahl-Bildschirm wurde überarbeitet und aktualisiert.

Viele Tooltips wurden klarer formuliert.

Viele Namen wurden gekürzt.

Das Schätze-Menü wurde teilweise überarbeitet.

Das Tutorial wurde aktualisiert, um das Spiel in seiner aktuellen Version besser widerzuspiegeln.

Herausforderungen wurden aktualisiert, um das Spiel in seiner aktuellen Version besser widerzuspiegeln.

Starterdecks wurden aktualisiert, um das Spiel in seiner aktuellen Version besser widerzuspiegeln.

Alle Einheiten haben jetzt die Eigenschaft "Gewandtheit".

Die Tooltip-Benutzeroberfläche wurde aktualisiert.

Todeswunsch-Fähigkeiten werden nicht länger am Ende der Runde ausgelöst.

Die KI und die KI-Decks wurden als Vorbereitung auf zukünftige Inhalte deutlich verändert.

Es wurden über 100 neue Karten implementiert!

Es wurden viele neue visuelle Effekte implementiert.

In verschiedenen Auswahlmenüs sind deine Karten jetzt blau markiert, die des Gegners rot.

Du kannst jetzt in den Friedhof sehen, während du dich in einem Auswahlmenü befindest.

Das Spiel wurde um einen neuen Ausspiel-Slot ergänzt, um leichter zu sehen, wann verschiedene Kartentypen ausgespielt werden.

Das Spiel wurde um Kampftext ergänzt.

Das Schätze-Menü wurde um Belohnungen für mehrere Saisons erweitert.

Es gilt jetzt ein Limit von 9 Einheiten pro Reihe.

Die Kartenanimationen wurden deutlich verändert, damit leichter zu verfolgen ist, wann Karten verworfen, gerufen usw. werden.

Anführer generieren jetzt nicht mehr eine Kopie ihrer selbst, sondern werden wie normale Einheiten gespielt.

Das Feiertags-Fässerpaket wurde zum Spiel hinzugefügt.

Das Ereignis Mittwinter-Jagd wurde zum Spiel hinzugefügt.

Die Kategorie "Marke" wurde zum Spiel hinzugefügt. Marken werden automatisch aus dem Spiel entfernt, sobald sie auf dem Friedhof landen.

Es wurde ein System zur Wiederherstellung abgebrochener Verbindungen integriert.

Für GWENT: The Witcher Card Game auf PC, PS4 und Xbox One ist das bisher größte Update "Mittwinter" veröffentlicht worden. Neben dem Feiertags-Event "Die Mittwinter-Jagd" umfasst es über 100 neue Karten. "Einige davon verfügen über völlig neue Fähigkeiten und Spielmechaniken", verspricht der Hersteller. Außerdem werden bei dieser Gelegenheit ein neues, tägliches Quest-System integriert und bestehende Funktionen verbessert. Überarbeitet wurden zum Beispiel der Deckbuilder, das Austauschen von Karten und diverse Grafiken ( zum Change-Log ).Änderungen im Überblick:Neue FeaturesZum jüngsten eSports-Turnier heißt es: "Noch ohne dieses Update haben sich derweil am Wochenende die besten GWENT-Spieler der Welt bei GWENT Challenger #2 in der (...) Moszna-Burg in Polen, die in eine königliche Nilfgaard-Festung umgewandelt wurde, gemessen. Der Gewinner des Turniers bekam nicht nur den GWENT Challenger-Siegerring, sondern auch das Recht, am großen Finale der GWENT Masters - den GWENT World Masters 2019 - teilzunehmen. Der Engländer Freddybabes kam ins Finale, nachdem er einen 3:1-Sieg gegen den deutschen Teilnehmer J0rah, Vizemeister der GWENT Open #1, und einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Lifecoach, GWENT Challenger #1 Champion und einer der besten Kartenspieler der Welt, erringen konnte. Sein Gegner im Finale war ein ebenfalls deutscher Wildcard-Spieler namens Kolemoen, der im Viertelfinale den besten Pro-Ladder-Spieler Adzikov eliminierte und im Halbfinale Tailbot, Zweitplatzierter der Gwent Open #2, hinter sich ließ. Mit einem glatten 3:0 holt sich Freddybabes dann seinen dicken Anteil am Preispool und freut sich nun über 68.750 Dollar mehr auf dem Konto."