Gwent: The Witcher Card Game: Ende der Beta-Phase auf PC und Konsolen angekündigt - 4Players.de

CD Projekt RED wird Gwent: The Witcher Card Game und Thronebreaker: The Witcher Tales (ehemals Gwent: Thronebreaker) am 23. Oktober 2018 für PC via GOG.com veröffentlichen. Die Konsolenversionen auf PS4 und Xbox One sind ab dem 4. Dezember 2018 erhältlich. Das Beta-Ende und der globale Start von Gwent folgt damit auf die Veröffentlichung von Homecoming (das bisher größte Gwent-Update)."Homecoming wurde bereits im April angekündigt und führt bedeutende Änderungen an Gwent ein: Schwerpunkt sind die Elemente, die das Original-Gwent aus The Witcher 3: Wild Hunt zu einem Liebling der Community machten. Das Update beinhaltet auch Gamer-Feedback, das Entwickler während der öffentlichen Beta des Spiels erhalten haben. Homecoming beinhaltet unter anderem eine komplette Überarbeitung des Spielbretts, hin zu einem vollständig dreidimensionalen Schlachtfeld mit zwei verschiedenen Reihen, ein Redesign der Visuals des Spiels, das jetzt mit dem dunklen und rauhen Gefühl der Welt von The Witcher im Einklang steht, ein neues Deck Building-Erlebnis sowie neue Kartenmechaniken", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Homecoming Date Reveal