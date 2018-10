Gwent: The Witcher Card Game: Das digitale Kartenspiel hat die Betaphase mit dem Homecoming-Update verlassen - 4Players.de

CD Projekt Red hat heute nicht nur Thronebreaker: The Witcher Tales auf PC veröffentlicht ( wir berichteten ), sondern auch die Beta von Gwent: The Witcher Card Game beendet - ebenfalls auf PC. Das digitale Kartenspiel kann via GOG.com runtergeladen werden. Die PlayStation-4- und Xbox-One-Versionen werden am 4. Dezember die Beta-Phase verlassen.Der offizielle Start des Strategie-Kartenspiels folgt auf die Veröffentlichung des Homecoming-Updates. Das Update enthält ein komplettes Redesign der Grafiken bzw. der Visuals des Spiels, einen neuen Look für die Spielfelder und Anführer, weitere Spielmechaniken und einen neuen Kartentyp sowie über 30 neue Karten und ein überarbeitetes Deckbau-System."Gwent hat seit seiner Premiere in The Witcher 3: Wild Hunt einen langen Weg zurückgelegt", erklärt Mateusz Tomaszkiewicz, Game Director von Gwent: The Witcher Card Game, CD Projekt Red. "Vom Minispiel bis zum eigenständigen CCG ist der Titel während der gesamten Entwicklung deutlich gewachsen. Das Homecoming-Update konzentriert sich auf die Elemente Geschicklichkeit und taktische Tiefe und stellt viele neue Inhalte vor. Deshalb haben wir eine spezielle Website vorbereitet, die die Änderungen beschreibt - ich kann sie allen alten und neuen Gwent-Spielern nur empfehlen. In den letzten Monaten hat das Team ein Spiel entwickelt, in das sich die Spieler zum ersten Mal und auch immer wieder neu verlieben können. Aber das ist für uns noch nicht das Ende des Weges. Homecoming wurde auch und gerade durch das Feedback der Spieler ermöglicht und wir machen Gwent in erster Linie für unsere Fans und Spieler - also vergesst nicht, uns eure Meinungen und Eindrücke mitzuteilen."Die von Tomaszkiewicz erwähnte Homecoming-Webseite findet ihr hier . Der Start von Gwent markiert auch den Beginn einer neuen Spielzeit mit Mahakam-Belohnungen. Außerdem gibt es neues Launch-Bundle mit 24 Kartenfässern ( zur Webseite ).Letztes aktuelles Video: Beta-Ende auf PC