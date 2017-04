State of Decay 2: Drei Karten zum Start, mehr könnten folgen - 4Players.de

Zum Start wird man auf drei Karten ums Überleben in der Zombie-Apokalypse von State of Decay 2 kämpfen dürfen. Das hat Entwickler Undead Labs nach Angaben von Gamespot in einem Blogbeitrag bekanntgegeben. Dabei soll jede der Karten etwa die Größe aufweisen, die das Areal des Vorgängers zu bieten hatte. Das Team verspricht außerdem viel landschaftliche Abwechslung und eine größere Auswahl verschiedener Missionstypen.Aber warum drei Karten statt eine? Undead Labs begründet die Entscheidung damit, dass das Spiel dadurch mehr Spaß machen und für mehr Abwechslung sorgen würde. Zudem würde dadurch die Chance eröffnet, die Spielwelt zu erweitern. So wird in dem Beitrag bereits angedeutet, dass in Zukunft noch weitere Karten für das Spiel veröffentlicht werden könnten.State of Decay 2 soll in diesem Jahr für Xbox One und PC erscheinen. Einen genauen Termin will man in diesem Jahr auf der E3 in Los Angeles verkünden.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2016