State of Decay 2: Spielszenen-Trailer verschafft einen Überblick - 4Players.de

Im Vorfeld der PAX East 2018 haben die Undead Labs und Microsoft einen Überblick-Trailer zu State of Decay 2 veröffentlicht (Laufzeit: 2:11 Min.). Gezeigt werden unterschiedliche Umgebungen, Basisbau, Herstellung (Crafting), mehrere Kämpfe gegen Zombies und zum Ende einige Spritztouren mit Fahrzeugen.State of Decay 2 wird am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One als Xbox-Play-Anywhere-Titel erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Ultimate Edition für 49,99 Euro bietet Frühzugang ab dem 18. Mai, eine Xbox-One-Version von State of Decay: Year One Survival Edition sowie die beiden DLCs "Independence Pack" und "Daybreak Pack". State of Decay 2 wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.