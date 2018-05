State of Decay 2: Spielszenen-Trailer: Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse - 4Players.de

Mit dem "Gameplay Launch Trailer" möchten die Undead Labs und Microsoft auf den Überlebenskampf in State of Decay 2 für PC und Xbox One einstimmen. Neben bleihaltigen Kämpfen gegen allerlei Zombies werden auch die eigene Basis und die wichtigste Überlebensregel ("Auf den Kopf zielen") thematisiert.Interessierte Spieler können sich außerdem für einen technischen Betatest anmelden (ein Xbox-Live-Account ist erforderlich)."Eine amerikanische Kleinstadt in genau einem Jahr: Die Toten sind auferstanden, die Zivilisation liegt am Boden. Selbst das Militär konnte die Zombies nicht aufhalten. Jetzt steht die Menschheit kurz vor dem Aus. Es liegt an dir, andere Überlebende zu finden, eine Gemeinschaft zu formen, die Ruinen der Zivilisation zu durchstreifen und herauszufinden, wie du überleben kannst.""Deine Basis in 'State of Decay 2' ist mehr als nur der Ort, an dem du und andere Überlebende über Nacht Unterschlupf finden. Es ist dein Zufluchtsort, der dir Schutz vor den hungrigen Toten bietet, die auf der anderen Seite lauern. Es ist deine Kommandozentrale, in der du an deiner Zombiebeseitigungsstrategie feilst. Und es ist vor allem die Manifestation deiner ganz eigenen Langzeitstrategien im Kampf ums Überleben mit deinen eigenen Konstruktionen und einfallsreichen Einrichtungen. Errichtest du einen Wachturm, oder legst du einen Garten an? Baust du ein Krankenhaus oder eine Werkstatt? Wie willst du zumindest einen kleinen Teil der Zivilisation vor der chaotischen Apokalypse retten?"State of Decay 2 wird am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One als Xbox-Play-Anywhere-Titel erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Ultimate Edition für 49,99 Euro bietet Frühzugang ab dem 18. Mai, eine Xbox-One-Version von State of Decay: Year One Survival Edition sowie die beiden DLCs "Independence Pack" und "Daybreak Pack". State of Decay 2 wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Gameplay Launch Trailer