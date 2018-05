State of Decay 2: Systemanforderungen benannt - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: AMD FX-6300 | Intel i5-2500 @ 2.7GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7870

Videospeicher: 2 GB

DirectX Version 11

Tastatur und Maus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: AMD FX-8350 | i5 4570 @ 3.2 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 380

Videospeicher: 4 GB

DirectX Version 11

Tastatur und Maus

Microsoft hat im hauseigenen Store die Systemanforderungen von State of Decay 2 bekanntgegeben.Installation: "Installation auf der Xbox One Konsole zu Hause und einem Windows 10-PC und Zugriff bei bestehender Verbindung mit Ihrem Microsoft-Konto."State of Decay 2 wird am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One als Xbox-Play-Anywhere-Titel erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Ultimate Edition für 49,99 Euro bietet Frühzugang ab dem 18. Mai, eine Xbox-One-Version von State of Decay: Year One Survival Edition sowie die beiden DLCs "Independence Pack" und "Daybreak Pack". State of Decay 2 wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Gameplay Launch Trailer