State of Decay 2: Mehr als eine Million Spieler in den ersten 48 Stunden - 4Players.de

In den ersten 48 Stunden nach der Veröffentlichung hat Microsoft mehr als eine Million Personen gezählt, die State of Decay 2 gespielt haben. Aaron Greenberg (General Manager Xbox Games Marketing) zählt auf, dass sich die Gesamtspielzeit auf sechs Millionen Stunden belaufen würden und es über 41.000 Übertragen bei Mixer, Twitch und YouTube Gaming gegeben hätte. Über 675 Millionen Zombies wurden ausgeschaltet, über sechs Millionen Feuerwerkskörper geworfen, über 6 Mio. Säcke mit Snacks gegessen und über zwei Millionen Bücher gelesen. In der Regel haben die Spieler drei Tage lang überlebt, wobei einige Spieler auch über einen Monat überlebt haben.Die Entwickler bedankten sich für die Unterstützung, ließen aber nicht durchblicken, wie viele Leute sich das Spiel gekauft bzw. es im Rahmen des Xbox Game Pass erhalten haben. Unseren Test des Überlebensabenteuers nach einer Zombieapokalypse findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit