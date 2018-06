State of Decay 2: Verbucht nach zwei Wochen mehr als zwei Millionen Spieler - 4Players.de

Gerade mal zwei Wochen nach der Veröffentlichung verbucht das kooperative Survival-Abenteuer State of Decay 2 bereits mehr als zwei Millionen Spieler auf PC und Xbox. Wie DualShockers in Anlehnung auf die Bekanntgabe durch Microsoft und Undead Labs schreibt, wurden in diesem Zeitraum zwei Milliarden Zombies endgültig getötet. Mehr aus der Statistik-Abteilung: Im Durchschnitt überleben die Spieler drei Tage lang die Apokalypse. Gemeinsam wurden außerdem mehr als 121.000 Community-Stories abgeschlossen.Nicht kommuniziert wird dagegen, welchen Anteil der Zugriff via Game Pass an den beeindruckenden Spielerzahlen hat. Genau wie zuletzt Sea of Thieves stellte Microsoft auch State of Decay 2 pünktlich zum Release auch Abonennten des Service-Angebots umgehend ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit