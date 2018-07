State of Decay 2: DLC zum Independence Day und kostenloses Inhaltes-Update veröffentlicht - 4Players.de

Pyrohawk (Eine Kombilimousine, die Feuerwerk auf jeden untoten Eindringling abschießt.)

Burninator (Ein Truck mit seitlich montierten Flammenwerfern.)

Meatwagon (Ein Lieferwagen, der rohes Fleisch als Zet-Köder hinterlässt.)

Feuerwerkswerfer (Fackle die Horden mit dieser mehrläufigen Römischen Kerze ab.)

Starshank-Werfer (Spießt ein Ziel mit einem explosiven Krachmacher auf.)

Freiheitsringer (Ein fantastisch dekorierter Baseballschläger.)

Grillmeister (Früher mal ein einfaches Werkzeug, mittlerweile ein scharfes Tötungsgerät.)

Grillgabel (Eine praktische Nahkampfwaffe.)

Block Rocker (Lockt alle Zets in der Nähe an.)

Feuerspucker (Erzeugt einen tödlichen Feuerring.)

Bouncing Boris (Stiftet Chaos mit einer Folge lauter Explosionen.)

XL-Feuerwerksgranate (Anzünden, werfen, rennen!)

Undead Labs und Microsoft haben gleich zwei Updates für State of Decay 2 veröffentlicht: die Download-Erweiterung Independence Day sowie das kostenlose Content Update 2 . Der DLC ist zum Preis von knapp 5 Euro im Microsoft Store erhältlich - Besitzer der Ultimate Edition erhalten ihn kostenfrei. Auf Twitter gaben die Entwickler außerdem bekannt , dass bereits 3 Mio. Spieler an dem Überlebenskampf teilnehmen. PCGamesN hat die Neuigkeiten zusammengefasst.Zu den in Patch 2.0 hinzugefügten Neuerungen zählen 20 neue Missionen, zusätzliche Waffen, das Auftauchen von Revolutionary-War-Zombies sowie ein Buchhändler, der neue Fähigkeitsbücher verkauft. Undead Labs führt die Änderungen auf der offiziellen Webseite auf.Was die Überlebenden der Zombie-Apokalypse zum Independence Day erwartet, beschreibt der Microsoft Store hingegen so:"Freiheit ist das Einzige, was zählt! Erkläre deine Unabhängigkeit von der tyrannischen Zombieherrschaft mit diesen hochexplosiven Spielzeugen für deine State of Decay 2-Gemeinschaft!Pflüge durch die Gegnerhorden mit 3 verrückten neuen Fahrzeugen, die den Zombies mit einzigartigen Modifikationen das Nicht-Leben verkürzen!Feuer frei für 2 bombastische neue Schusswaffen!Auf die Zwölf mit 3 patriotischen neuen Nahkampfwaffen!Entfessle die Hölle mit 4 neuen Feuerwerkskörpern!Falls du noch mehr Rumms brauchst, installiere den neuen Feuerwerk-Herstellungsstation-Anlagenmod, um mehr Feuerwerkskörper oder -munition für deine Werfer herzustellen. Oder du kaufst sie dir einfach bei einem neuen wandernden Händler.Nutze nach dem Kauf dein Funkmenü, um die Ausrüstung anzufordern."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit