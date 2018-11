State of Decay 2: Downloadinhalt "Zedhunter" steht in den Startlöchern - 4Players.de

Der nächste DLC "Zedhunter" für State of Decay 2 wird am 16. November 2018 erscheinen. Das Inhaltpaket beinhaltet die (leise) Armbrust als neue Waffe, weitere Nahkampfwaffen, Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien für die Blutpest und verschiedene Verbesserungen. Zedhunter ist für die über vier Millionen Spieler von State of Decay 2 kostenlos - sowohl für Besitzer der Standard als auch der Ultimate Edition und des Xbox Game Pass.Letztes aktuelles Video: Zedhunter - Trailer