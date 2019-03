State of Decay 2: Choose Your Own Apocalypse: Zwei Schwierigkeitsgrade im Anmarsch - 4Players.de

In der gestrigen Ausgabe von Inside Xbox ist das kostenlose Update "Choose Your Own Apocalypse" für State of Decay 2 angekündigt worden. Es umfasst zwei weitere Schwierigkeitsgrade: Dread Zones und Nightmare Zones. Das Update wird am 26. März 2019 erscheinen.Microsoft schreibt: "Im neuen Update erwarten Dich zwei frische Schwierigkeitsgrade und die gefährliche Dread Zone, die mit infizierten Juggernauts, tödlicheren Zombies, einer gesteigerten Infektionsrate und Ressourcen-Engpässen auch erfahrene Spieler an Ihre Grenzen bringen. Eine weitere Ergänzung sind die Nightmare Zones, in denen Dich wahnsinnige Mobs feindlicher Kreaturen ins Kreuzfeuer nehmen."Weitere Fragen rund um die eigene Apokalypse werden hier beantwortet.Letztes aktuelles Video: Zedhunter - Trailer