Oxygen Not Included: Space Industry Upgrade: Duplikanten tief im Weltraum - 4Players.de

Für Oxygen Not Included (Early Access) ist das "Space Industry Upgrade" veröffentlicht worden. Das Update sorgt dafür, dass die Duplikanten weiter in den Weltraum vordringen können als bisher. Sowohl die Weltraumkarte als auch die Ziele (Forschung, Materialen) und die Anzahl der Raketenbauteile sind deutlich ausgebaut worden. Neu sind ebenfalls die "Jet Suits" als rasantes Fortbewegungsmittel für die Duplikanten, weitere fortgeschrittene Materialien (Supraleiter, Isolierung, Kühlmittel etc.) und die Kreatur "Shove Vole". Das Change-Log findet ihr hier Mit den nächsten Updates wollen die Entwickler stärker Performance und Balance optimieren, die Benutzeroberfläche verbessern und das Spiel insgesamt "runder machen". "Neben der Lösung technischer Probleme wollen wir sicherstellen, dass der Spielbeginn für neue Spieler zugänglich und fair ist und dass die Situationen, denen eine Kolonie begegnet, so vielfältig sind, dass sich jedes Spiel frisch anfühlt", heißt es. Außerdem sollen noch fehlende Inhalte nachgeliefert werden. Deswegen wollen die Entwickler auf Patch-Veröffentlichungen im Acht-Wochen-Rhythmus umstellen.Letztes aktuelles Video: Space Industry Upgrade Animated Short