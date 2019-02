Oxygen Not Included: Early Access: "Quality of Life Update Mk 2" bringt Verbesserungen und Bugfixes - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Oxygen Not Included ist das "Quality of Life Upgrade Mk2" veröffentlicht worden. Wie schon beim ersten "Quality of Life Upgrade" nehmen die Entwickler hauptsächlich Verbesserungen der bestehenden Spielsysteme und der Performance vor.Diesmal geht es vorrangig um die Verbesserung, wie die Duplikanten ihre Jobs auswählen, welche Aufgaben sie priorisieren und wie sie sich in der Basis bewegen, wodurch man mehr Kontrolle über die Kolonie haben soll. Hinzugefügt wurden neue Weltraum-Artefakte und die neue Aufgaben-Priorität "!!" der Marke "Alarmstufe Rot". Das "Printing Pod" kann nun auch andere Objekte als Duplikanten drucken, um der Kolonie einen kleinen zusätzlichen Schub zu geben. Neu ist ebenfalls ein neuer "Seitenbildschirm" für die Duplikanten, der alle Aufgaben anzeigt, die sie erledigen können und in welcher Reihenfolge sie sie ausführen werden. Das Change-Log findet ihr hier Konkrete Pläne für die Zukunft wurden nicht verraten, aber sie wollen das Spiel noch weiter optimieren und verbessern. Außerdem ist Oxygen Not Included nun auch im Epic Games Store für PC und Mac erhältlich. Beide Shops/Plattformen sollen zeitgleich aktualisiert werden.Letztes aktuelles Video: Space Industry Upgrade Animated Short