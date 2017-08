Killing Floor: Incursion: VR-Ableger erscheint noch in diesem Monat für Oculus Rift - 4Players.de

"In Killing Floor: Incursion schlüpfen die Spieler in die Rolle von Elitesoldaten der Horzine-Sicherheitskräfte und kämpfen sich an der Seite ihrer Verbündeten mit einer Vielzahl an Waffen, darunter Pistolen, Schrotflinten, Äxte und mehr, durch eine handlungsgetriebene Kampagne. Die Spieler erforschen ihre Umgebung und lösen dabei Rätsel, sammeln Waffen und Munition, finden heraus, was die Horzine Corporation wirklich vorhat, und erfahren, wem sie wirklich trauen können. Kämpfe in den unterschiedlichsten Umgebungen, vom unheimlichen Farmhaus bis hin zu High-Tech-Anlagen, und finde heraus wer … oder was hinter der Bedrohung durch die Zeds steckt."

Killing Floor: Incursion, der VR-Ableger der Shooter-Reihe von Tripwire Interactive, wird noch in diesem Monat für Oculus Rift veröffentlicht, genauer gesagt schon am 16. August. Vorbesteller erhalten aktuell noch einen Rabatt von zehn Prozent im Oculus Store. Der Verkaufspreis liegt normalerweise bei 39,99 Euro.Bei Incursion handelt es sich um das erste VR-Spiel des Studios, das neben dem Solo-Erlebnis auch einen Koop-Modus bieten wird. In der Beschreibung heißt es:Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung Tripwire Interactive