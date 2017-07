Observer: Termin des Cyberpunk-Horrorspiels für PC, PlayStation 4 und Xbox One steht fest - 4Players.de

Das Cyberpunk-Horrorspiel >observer_ von Bloober Team ( Layers of Fear ) und Aspyr Media wird am 15. August 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass Rutger Hauer (Blade Runner) für die Hauptrolle als Daniel Lazarski gewonnen werden konnte. In dem Horrorspiel wollen die Entwickler subtiler bzw. psychologischer vorgehen und die "verborgenen Urängste" ansprechen, anstatt auf Jump Scares zu setzen."Was würdest du tun, wenn deine Ängste gehackt würden? Es ist das Jahr 2084. Du bist Daniel Lazarski, ein Elite-Neuraldetektiv (genannt Observer) und Teil einer privaten Polizeieinheit, deren Job darin besteht, die Gedanken von Verdächtigen zu hacken und in sie einzudringen. Eine geheimnisvolle Nachricht deines Sohnes, einem hochrangigen Ingenieur der mächtigen Chiron Corporation, mit dem du zerstritten bist, bewegt dich dazu, in die schäbigen Slums Krakaus zu reisen, um Nachforschungen anzustellen. Während du dich in die Gedanken von Kriminellen und ihren Opfern hackst, um Hinweise zu finden, musst du ihre dunkelsten Ängste durchleben. Wie weit wirst du gehen, um die Wahrheit aufzudecken?"Letztes aktuelles Video: The Year Is 2084