Observer: Switch-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

Das Bloober Team und Aspyr haben eine Umsetzung des Cyberpunk-Thrillers _Observer für Switch angekündigt, in der man in die Rolle von Daniel Lazarski (gespielt und gesprochen von Rutger Hauer) schlüpft, um sich im Jahr 2084 bei der Beweissuche in die Gehirne von Opfern und Verdächtigen zu hacken.Vor etwa einem Jahr erschien der Titel der Layers-of-Fear-Macher bereits für PC, PS4 und Xbox One, konnte aufgrund der repetitiven Psycho-Spielchen und zähen Dialoge aber keine besonders große Faszination entfachen.Ein konkreter Erscheinungstermin für die Umsetzung wird weder in der Pressemitteilung noch im jüngsten Ankündigungstrailer für die Switch-Version genannt. Es wird lediglich eine baldige Veröffentlichung ("soon") in Aussicht gestellt. Mit der Switch-Version von Layers of Fear hat das Bloober Team bereits Erfahrungen auf der Nintendo-Konsole gesammelt und eine ordentliche Umsetzung abgeliefert.Letztes aktuelles Video: Switch-Ankuendigungstrailer